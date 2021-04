Tetto in fiamme, paura a Campoli del Monte Taburno Rogo forse scatenato dall'incendio di una canna fumaria. vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Momenti di paura questo pomeriggio in via Fontana a Campoli del Monte Taburno per un incendio del tetto e sottotetto di una casa. L'allarme è scattato intorno alle 17 quando i residenti hanno notato il fumo fuoriuscire da canna fumaria e tegole. Nel giro di pochi minuti il rogo ha interessato l'intero tetto in legno, ferro e tegole andato completamente distrutto. Sul posto sono accorse più squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e dal comando provinciale oltre ai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.