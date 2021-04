Pezzi di salame e confezioni di tonno, liberi i due napoletani Obbligo di dimora per il 43enne ed il 42enne fermati per un furto a Paolisi

Rimessi in libertà dal giudice Fallarino, con l'obbligo di dimora a Casoria, Marco Dario (avvocato Fabio Russo), 43 anni, e Salvatore Albergo, 42 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, arrestati ieri da polizia e carabinieri per un furto in un supermercato di Paolisi. La decisione è arrivata nel corso della direttissima – proseguirà l'11 giugno- di questa mattina, nel corso della quale i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Sono ritenuti gli autori del furto di sei pezzi di salame napoletano e 14 confezioni di tonno, di due diverse marche, esposti sugli scaffali in un'attività commerciale. Questa l'unica contestazione a loro carico in una indagine che ipotizza una loro presunta responsabilità anche per altri due episodi dello stesso tipo in locali a Tufara e San Martino Valle Caudina.

Come si ricorderà, inseguita dai carabinieri della Stazione di Arpaia, l'auto a bordo della quale viaggiavano era stata bloccata lungo l'Appia dalla Volante, che aveva ricevuto la segnalazione relativa alla macchina ricercata.