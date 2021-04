Alcool di contrabbando, maxi sequestro e quattro denunce Operazione della Guardia di Finanza in Valle Telesina

Oltre 45mila litri di alcool denaturato, sostanza decolorante, 1 camion e varie attrezzature sono stati sequestrati dai finanzieri della Tenenza di Solopaca nell'ambito di un'operazione finalizzata al contrasto del traffico illecito di prodotti alcolici, immessi in consumo senza assolvere le imposte dovute (IVA e Accise). Il sequestro è scattato in Valle Telesina dopo che i finanzieri hanno notato, all’interno di un’azienda vitivinicola, un autocarro sul quale alcune persone stavano caricando pedane con cubi da 1.000 litri contenenti liquido di colore bianco. Gli immediati riscontri hanno quindi accertato alcune irregolarità. In particolare, durante l'ispezione è emerso che in un capannone era stato predisposto un vero e proprio opificio per il trattamento e l’imballaggio dell’alcol destinato al consumo alimentare.

L’imposta (accisa) sull’alcol sequestrato sottratta alle casse dello Stato è stata stimata in circa 467mila euro, mentre l’introduzione sul mercato dei 45.085 litri di alcool, avrebbe assicurato all’organizzazione criminale un margine netto di guadagno di circa 138 mila euro.

All’esito delle attività di polizia per i quattro responsabili è scattata la denuncia per la sottrazione all’accertamento e pagamento dell'accisa sull'alcol.