Arrestato 8 mesi fa perchè voleva fuggire. Ora è a domiciliari Attenuata la misura a Daniele Pizzone, 27 anni, di Benevento

Oltre otto mesi fa era finito in carcere, ora è agli arresti domiciliari. Attenuata dal gip Vincenzo Landolfi la misura a carico di Daniele Pizzone I(avvocato Gerardo Giorgione), 27 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, che il 28 luglio del 2020 era stato sottoposto ad un fermo di pg per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, poi seguito dall'adozione di una ordinanza di custodia cautelare, deciso dal sostituto procuratore Francesco Sansobrino sul presupposto del pericolo di fuga.

Sarebbe emerso da alcune conversazioni intercettate, nel corso delle quali il giovane avrebbe manifestato l'intenzione di allontanarsi. Un'eventualità esclusa dall'interessato, che aveva spiegato che stava scherzando con un amico, in un'auto nella quale non immaginava ci fosse una cimice, quando aveva pronunciato quelle parole.

Il provvedimento era stato firmato in una indagine dei carabinieri della Compagnia di Benevento avviata su alcune esplosioni ed incendi di auto. L'attività investigativa, supportata da intercettazioni telefoniche ed ambientali, avrebbe consentito di acquisire una serie di elementi a carico di Pizzone in relazione alla vendita di stupefacenti - episodi da maggio a luglio- che avrebbero anche permesso di ricostruire due forniture: una di 120 grammi di cocaina, per il quale era stata arrestata, in flagranza di reato, unacoppia beneventana proveniente dal napoletano, a cui era stato anche sequestrato un micro cellulare utilizzato per sottrarsi alle intercettazioni, l'altra di circa 2 chilogrammi di marijuana.

'Roba' destinata, sostengono gli inquirenti, al mercato del capoluogo e dei comuni limitrofi, rispetto alla quale Pizzone aveva sostenuto la sua estraneità, ammettendo solo alcuni degli episodi contestati.