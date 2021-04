Giovane trovato morto in via dei Mulini, è giallo Dramma a Benevento. Corpo di un 24enne alla base di una scala antincendio. Indagano i carabinieri

Dramma questa mattina a Benevento per il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane.Era in via dei Mulini, alla base della scala antincendio di un palazzo privato una volta appartenuto anche all'università. A fare la macabra scoperta una persona che stava passeggiando con il suo cane.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della Stazione di Benevento che hanno effettuato i riliebi ed avviato le indagini. Restano ora da capire le cause del decesso. Su disposizione del pm di turno, in via dei Mulini è intervenuto anche il medico legale, il dottore Umberto De Gennaro che ha effettuato il sopralluogo ed una prima ispezione del corpo.

Non è escluso che il giovane possa essere caduto dalla scala antincendio. Ipotesi che ora dovranno essere confermate o smentite dall'attività investigativa. Una tragedia che ha segnato il Lunedì in Albis a Benevento.



AGGIORNAMENTO

Si tratta di un 24enne di Benevento di cui non si avevano notizie da alcune ore e la famiglia si era anche rivolta ai carabinieri per informarli dell'allontanamento. La salma su disposizione del magistrato, al termine dei rilievi è stata trasferita presso l'obitorio del'ospedale San Pio di Benevento per gli ulteriori accertamenti medico legali. Saranno ora le indagini dei carabinieri a dover fare luce sull'intera vicenda.