Statale Benevento-Caianello, auto e furgone in fiamme E' accaduto al chilometro nei pressi dello svincolo per Paupisi. Distrutta Peugeot 206: è giallo

Le notizie sono ancora frammentarie, le prime parlano di un incendio divampato lungo la statale 372. E' accaduto pochi minuti fa al chilometro 49, alla località San Pietro, in territorio di Paupisi, dove le fiamme hanno attaccato un'auto ed un furgone in sosta ai lati della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i viigli del fuoco del distaccamento di Telese Terme, Benevento e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi

AGGIORNAMENTI

Sembra che non ci siano dubbi sulla natura dolosa dell'incendio appiccato all'auto, una Peugeot 206 che è andata completamente distrutta. Le fiamme poi hanno interessato anche la parte posteriore del furgone, un vecchio Volkswagen sul quale ora sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Non è escluso infatti che si tratti di un mezzo rubato al pari dell'auto.

Entrambi i veicoli sono stati lasciati in sosta a margine della carreggiata, accostati ad un muro di contenimento che corre in quel tratto lungo la Telesina.

In aggiornamento