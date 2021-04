Intervento per varici, muore dopo 2 settimane: oggi l'autopsia La vittima è una 51enne di Grottaminarda operata nel Sannio

Sarà eseguita questo pomeriggio dal medico legale Lamberto Pianese, su incarico del sostituto procuratore Maria Colucci, l'autopsia della 51enne di Grottaminarda morta giovedì scorso nella sua abitazione. L'esame, è stato disposto in una inchiesta, al momento contro ignoti, avviata dopo la denuncia presentata dai familiari della malcapitata - hanno nominato come loro consulente il dottore Antonio D'Ettorre -, il cui cuore si era fermato per sempre all'improvviso.

L'obiettivo è fare luce sulla vicenda, cercando di capire se il decesso possa essere messo eventualmente in relazione ad un intervento al quale si era sottoposta una quindicina di giorni prima, per un problema di varici, in una struttura della provincia di Benevento.

Dovrebbe essere invece il medico legale Umberto De Gennaro a curare, probabilmente nel fine settimana, e sempre presso l'obitorio del Rummo, l'autopsia del 59enne docente di Vallata, vittima di un incidente accaduto il 2 aprile in via Vallocastello, sulla ex statale 91. E' qui che il docente, molto conosciuto e stimato, aveva perso il controllo dell'auto che stava guidando, sbandando e finendo contro il guard rail.

L'esame servirà a stabilire se la morte sia stata causata dalle conseguenze dell'impatto o se sia stata scatenata da un malore che avrebbe colpito l'uomo - sembra che già in precedenza non fosse stato bene - mentre era al volante.

Infine, è in programma venerdì l'autopsia, affidata allo stesso dottore De Gennaro, l'autopsia del 24enne di Benevento trovato senza vita, ieri mattina, alla base della scala anticendio di un palazzo in via dei Mulini. In mattinata l'incarico, a seguire le operazioni sul giovane, di cui non si avevano notizie dalla serata di sabato.