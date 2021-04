Pasqua e Pasquetta, il bilancio dei controlli dell'Arma Ventidue persone multate per non aver rispettato le norme per impedire il contagio covid

Sono 22 le persone sanzionate dai carabinieri per non aver rispettato le norme anti contagio covid nel Sannio dai carabinieri. 556 le persone identificate e 131 attività commerciali controllate. Questi i numeri dei controlli effettuati dai carabinieri del Comando provinciale di Benevento durante Pasqua e Pasquetta su tutto il territorio sannita. In particolare, i militari della Compagnia di Montesarchio nel giorno di Pasquetta hanno proposto anche per la chiusura per 5 giorni un'attività commerciale per inosservanza delle disposizioni.

I carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo nel corso delle verifiche, a San Marco dei Cavoti, hanno denunciato un automobilista per guida in stato di ebbrezza. All’uomo è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro emersi dopo gli accertamenti clinici effettuati in ospedale a Benevento dopo un incidente.