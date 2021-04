Donne accoltellate in casa, forse un tentativo di rapina Le indagini, ascoltate le malcapitate. Ad ottobre scorso una di loro già picchiata e derubata

Ci sarebbe un tentativo di rapina alla base dell'accoltellamento delle due donne di nazionalità cinese accoltellate l'altra sera – l'allarme – è scattato poco prima delle 22 - nel loro miniappartamento nel centro storico di Benevento. Si tratta di una 43enne e di una 46enne, entrambe in Italia da qualche anno, attualmente ricoverate al San Pio di Benevento a causa delle ferite riportate. La 46enne resta ricoverata in prognosi riservata a causa della ferita all'addome e alle spalle che le sono state inferte con un coltello.

Agli investigatori avrebbero spiegato di essere rimaste vittime di una rapina da parte di due persone che, dopo essere entrate nella loro abitazione le hanno aggredite e poi sono scappate. Ipotesi ora al vaglio degli investigatori che conducano le indagini coordinate dalla Procura di Benevento.

L'allarme è scattato intorno alle 22 di mercoledì in via Sant'Antonio Abate, a pochi passi dall'Arco di Traino. All'interno dell'appartamento le due extracomunitarie riverse sul pavimento e soccorse da un loro conoscente che ha allertato il 118. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118. Quando il medico ha notato le ferite ha immediatamente chiesto l'intervento dei carabinieri. Nella casa vistose tracce di sangue. Le condizioni della 46enne sono subito apparse gravi a causa delle molteplici ferite riportate. Operata d'urgenza nella notte, la donna si trova ora ricoverata in prognosi riservata. Per tutta la notte e la giornata di ieri i carabinieri del Nucleo investigativo e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Benevento hanno effettuato i rilievi e perlustrato la zona alla ricerca del coltello e di tracce utili all'identificazione dell'aggressore. Attenzione rivolta anche alle tante telecamere disseminate lungo i vicoli e lungo il centralissimo corso Garibaldi.

La donna di 43 anni nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre scorso era finita nel mirino di un rapinatore. L'episodio all'interno della stessa abitazione. In quel caso l'extracomunitaria di 46 anni era stata picchiata brutalmente da un uomo che le aveva poi portato via 500 euro in contanti. Un episodio ancora senza un colpevole sul quale ora ovviamente si sono concentrate nuovamente le indagini.