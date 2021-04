Paziente cusanese morto, assolti due medici della 'Maugeri' Nel maggio del 2014 il decesso di un 73enne. La sentenza per i dottori Calabrese e Sica

Assolti perchè il fatto non sussiste. Lo ha sentenziato questo pomeriggio il giudice Daniela Fallarino, in linea con la richiesta della difesa, rappresentata dagli avvocati Antonio Bruno Romano e Maria Teresa Vallefuoco, al termine del processo a carico di Claudio Calabrese, 63 anni, di Ariano Irpino, e Giulia Sica, 61 anni, di Cautano, due medici della clinica Maugeri di Telese Terme, spediti a giudizio nell'indagine sulla morte di un paziente al quale, secondo gli inquirenti, non sarebbe stata prescritta una adeguata terapia.

I fatti risalivano al 12 maggio 2014, quando si era fermato per sempre il cuore di Assunto Gizzi. un 73enne di Cusano Mutri. L'uomo era ricoverato dal 10 aprile presso la struttura sanitaria, dove – sosteneva la Procura – nonostante le sue condizioni ed i sintomi che presentava – ematuria e dolori addominali- i due professionisti non avrebbero approntato una idonea cura a base di antibiotici.

Tutto ciò avrebbe determinato il peggioramento dello stato di salute del pensionato, fino al decesso per un'insufficienza respiratoria dovuta ad un edema polmonare in un quadro di diffusa infezione delle vescica e della pelvi renale. L'inchiesta era stata avviata dopo la denuncia dei familiari, parti civili con l'avvocato Nazzareno Fiorenza.