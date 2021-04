Dda: Calabrese lascia il carcere, Lepore agli arresti in casa Ordinanza annullata anche per Pasquale Tassella, che era all'obbligo di dimora

L'annullamento dell'ordinanza per due indagati, l'attenuazione della misura per un terzo. Sono le prime decisioni del Riesame per alcuni dei dodici beneventani arrestati o sottoposti all'obbligo di dimora nell'inchiesta antidroga della Dda e della guardia di finanza.

L'annullamento ha riguardato Anna Maria Calabrese, 52 anni, che ha lasciato il carcere, e Pasquale Tassella, 29 anni, che era all'obbligo di dimora, mentre è ora agli arresti in casa, e non più in carcere, Grazia Lepore, 45 anni, tutti difesi dall'avvocato Gerardo Giorgione.