Truffa disoccupazione, inchiesta chiusa: 86 indagati L'attività investigativa del sostituto procuratore Di Lauro e della guardia di finanza

Sono ottantasei le persone che compaiono nell'avviso di conclusione dell'indagine del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro e della guardia di finanza su una truffa in materia di indennità di disoccupazione. Si tratta dell'inchiesta già sfociata nel processo in corso a carico di nove imputati per i quali è stata prospettata l'accusa di associazione per delinquere (vengono contestati, a vario titolo, anche truffa aggravata ai danni dello Stato, reati tributari, riciclaggio e autoriciclaggio). Una presunta organizzazione di cui viene ritenuto promotore e dominus Cosimo Tiso, 53 anni, di Sant'Angelo a Cupolo.

Nel mirino un reticolo di società, definite cartiere, che sarebbero servite da un lato per utilizzare ed emettere fatture per operazioni inesistenti e, dall'altro, adoperate per l'assunzione fittizia di personale, per consentire la percezione indebita di indennità di disoccupazione in seguito al licenziamento. Indennità “accreditate sui conti correnti accesi dai beneficiari e versate in tutto o in parte ai vertici” della prospettata associa. Un modus operandi che avrebbe consentito di creare crediti fittizi di imposta da compensare con i versamenti contributivi dovuti per le false assunzioni. Costi mai sostenuti, dunque, ma così sarebbero state gettate le basi per assumere un gran numero di dipendenti, per poi licenziarli e permettere loro di percepire le indennità.

I destinatari dell'atto ora firmato dal Pm sono i presunti beneficiari del meccanismo ricostruito dagli inquirenti, la cui posizione era stata stralciata.

L'elenco include Biagio Abate, 35 anni, di Pannarano, Pasquale Agostinelli, 62 anni, di San Bartolomeo in Galdo, Ivan Bertozzi, 39 anni, di Benevento, Claudio Borzillo, 57 anni, di Benevento, Mattia Borzillo, 29 anni, di Benevento, Rosanna Roberta Bovino, 27 anni, di Benevento, Antonio Bozzi, 41 anni, di Benevento, Diana Buzeacov, 33 anni, di Telese Terme, Tobia Cannavale, 54 anni, di Gragnano, Pio Canu, 29 anni, di Sant'Angelo a Cupolo, Ermelinda Capozzo, 35 anni, di Molinara, Giacomo Caraccio, 26 anni, di Benevento, Giorgio Caraccio, 28 anni, di Benevento, Massimo Caraccio, 61 anni, di Benevento, Giuseppe Carapella, 41 anni, di Fragneto L'Abate, Italoa Caruso, 38 anni, di Benevento, Giovanni Castella, 34 anni, di Avellino, Elena Cella, 38 anni, di Benevento, Myriam Cella, 52 anni, di Benevento, Rosanna Collarile, 41 anni, di Benevento, Angela Coviello, 46 anni, di Benevento, Alessandro De Franco, 31 anni, di Mercogliano, Gianluca De Franco, 42 anni, di Benevento, Maria Immacolata De Lucia, 50 anni, di San Potito Ultra, Massimo De Matteo, 49 anni, di Benevento, Elena De Nicola, 46 anni, di Benevento, Alfredo Della Concordia, 59 anni, di Benevento, Giovanna Della Rocca, 45 anni, di Benevento, Elvira Della Sala, 51 anni, di Atripalda, Rita Fallarino, 48 anni, di Benevento, Romeo Feleppa, 62 anni, di Benevento, Giovenale Fiorenza, 67 anni, di Benevento, Giuseppe Fiscante, 28 anni, di Benevento, Rita Flammia, 29 anni, di Avellino, Vincenzo Fondacaro, 69 anni, di Bagnara Calabra, Irene Alessia Fontana, 45 anni, di Benevento, Nicola Fruguglietti, 57 anni, di Benevento, Antonella Gagliarde, 35 anni, di Pietrelcina, Antonio Gambale, 45 anni, di Atripalda, Angelo Giampà, 68 anni, di Salza Irpina, Angelo Michele Giangregorio, 52 anni, di Benevento, Giacomo Gianmarco Gimmelli, 35 anni, di Monteforte Irpino, Carlo Girolamo, 47 anni, di Molinara, Giuseppe Girolamo, 55 anni, di Molinara, Mirna Greco, 31 anni, di Salerno, Emilio Grimaldi, 28 anni, di Benevento, Olena Grytsuk, 63 anni, di Chianche, Carmela Guerini, 48 anni, di Molinara, Francesco Iannotti, 39 anni, di Benevento, Antonio Iarossi, 51 anni, di Castelvetere in Valfortore, Filomena Iovino, 68 anni, di Avellino, Ole Labish, 42 anni, di Salerno, Marianna Leo, 40 anni, di Avellino, Cosimo Lepore, 57 anni, di Benevento, Luigi Lepore, 26 anni, di Benevento, Morena Marro, 40 anni, di Benevento, Giuseppina Mirotto, 45 anni, di Maddaloni, Sirley Eunice Mosquera Ampudia, 42 anni, di Novara, Mirco Natale, 32 anni, di Nusco, Chelich Niang, 45 anni, di Napoli, Annunziata Orlacchio, 60 anni, di Benevento, Marcello Pagliuca, 35 anni, di Avellino, Giuseppe Parisi, 50 anni, di Monteforte Irpino, Armando Pascucci, 49 anni, di Benevento, Silvia Pellegrino, 31 anni, di Capriglia Irpina, Cosimo Perna, 58 anni, di Benevento, Nicola Pilla, 55 anni, di Benevento, Adele Pisani, 53 anni, di Benevento, Jessica Raffio, 30 anni, di Benevento, Liliana Raffio, 31 annni, di Benevento, Marianna Riccio, 43 anni, di Benevento, Pompeo Romano, 60 anni, di Benevento, Francesco Sarracino, 44 anni, di Benevento, Giuseppe Scalzi, 42 anni, di Roccabascerana, Liudmilla Snitico, 48 anni, di Benevento, Renato Spagnuolo, 47 anni, di Benevento, Angelo Spiniello, 38 anni, di Benevento, Federico Tiso, 22 anni, di Sant'Angelo a Cupolo, Vincenzo Tiso, 52 anni, di Benevento, Elena Vessichelli, 53 anni, di Benevento, Mario Viola, 51 anni, di Benevento, Alla Zaduka, 53 anni, di Benevento, Adamo Zinco, 61 anni, di San Potito Ultra, Assunto Zinco, 38 anni, di Avellino, Rosalba Zinco, 62 anni, di Avellino, e un 46enne di Benevento indicato come irreperibile.

Gli indagati hanno ora venti giorni a disposizione per chiedere di essere interrogati o presentare memorie; esaurita questa fase, il Pm deciderà se chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione. Sono impegnati nella difesa, tra gli altri, gli avvocati Mario Villani, Claudio Fusco, Francesco Fusco, Massimiliano Cornacchione, Elena Cosina, Giuseppe Caturano, Alfredo Lo Pilato, Domenico Cristofaro, Silvio Garofalo, Domenico Rossi, Carmine Anzalone, Mario Tomasiello. .