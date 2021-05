Sbanda con la moto e cade, grave un 54enne È accaduto ad Amorosi. L’uomo trasferito in codice rosso all’ospedale San Pio

Tutta da stabilire la dinamica dell'incidente stradale registrato questa sera in via Puglianello ad Amorosi dove un 54enne è rimasto gravemente ferito inseguito ad una caduta dalla moto da strada che stava guidando. Secondo una prima ipotesi ancora da verificare, l'uomo ha perso il controllo della moto ed è rovinato sull'asfalto prima di finire in una cunetta. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi sanitari dell'unità di rianimazione della crise rossa 118 che hanno soccorso e stabilizzato i parametri vitali del malcapitato prima di trasferirlo in codice rosso al San Pio. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi.