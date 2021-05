Vediamo se ora mi offendi come hai fatto prima... Ferimento di via D'Azeglio, la 23enne si sarebbe rivolta così ad A.M., 32 anni, che era in un bar

I testimoni raccontano che la vittima era nel bar, e che sarebbe stata Antonietta Troise, 23 anni, ad entrare per prima nel locale. Adesso vediamo se ripeti l'espressione offensiva che hai usato contro di me, avrebbe detto ad A.M, 32 anni, che se la sarebbe trovataa di fronte. Un istante prima che il fratello, Raffaele Iuliano, 31 anni, lo gambizzasse con quel fucile a pallettoni che aveva prelevato dalla macchina.

Sarebbero questi, in base alla ricostruzione degli inquirenti, i fotogrammi del grave episodio accaduto nella serata di lunedì in via D'Azeglio, al rione Libertà, per il quale Antonietta e Raffaele sono da ieri sera in carcere dopo aver fatto inizialmente perdere le loro tracce. A carico di entrambi il fermo del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro, come indiziati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma.

Difesi dall'avvocato Antonio Leone, che li aveva accompagnati dai carabinieri, Raffaele ed Antonietta sono ora in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip. Un appuntamento nel corso del quale, se non si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno offrire la loro versione.

Una bruttissima storia che avrebbe potuto avre conseguenze ancora più drammatiche, che sarebbe stata scatenata dai comportamenti che A.M. - è assistito dall'avvocato Vincenzo Sguera -,ricoverato in prognosi riservata al Rummo per le lesioni riportate alla gamba destra, centrata da un unico colpo, avrebbe assunto in precedenza nei confronti della donna, che avrebbe insultato ed infastidito.

Questo, al momento, il movente ipotizzato in una inchiesta dei carabinieri che si è valsa dell'escussione di più persone informate sui fatti e dell'analisi delle immagini di una telecamera.