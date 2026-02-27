Toscano: "Dobbiamo essere coraggiosi e avere personalità" Il tecnico etneo ha parlato prima della partenza per Salerno e Benevento

Mimmo Toscano ha parlato prima della partenza per la Campania, dove il Catania scriverà probabilmente il suo destino in questa stagione. Il tecnico rossoazzurro ha sottolineato quanto sia stato appagante vedere tanta gente allo stadio: “Ieri è stata una giornata incredibile, abbiamo capito una volta di più il significato di lavorare a Catania ecosa vorrebbe dire vincere. Riuscirci qui non sarebbe come da altre parti. Ieri pensavo nella mia testa che farei allenare i ragazzi a porte aperte ogni giorno. Non lo posso fare perchè ci alleniamo spesso al Cibalino. Non vediamo l’ora di lavorare a Torre del Grifo per avere la possibilità di allenarci davanti a 2.500 spettatori, qualcosa di difficile in questa categoria e forse anche in serie superiori. E’ stato molto forte, toccante, anche il messaggio che i tifosi hanno trasmesso alla squadra“.

Il pensiero è rivolto per ora esclusivamente alla Salernitana e alla sfida dell'Arechi: “Domenica dobbiamo pensare a come fare le cose e farle bene. Sarà una partita di livello tra due squadre forti, perchè la Salernitana è stata costruita per vincere il campionato. La squadra granata gioca e ti fa giocare. Dobbiamo essere coraggiosi, scendere in campo con personalità e la fiducia che abbiamo in questo momento. Quali scelte in attacco? Tra l’allenamento di domani e quello di domenica farò la mia scelta. Al di là di chi sceglierò di far giocare in avanti dal 1′ – Lunetta, Caturano o Rolfini – tutti devono determinare”.

Toscano fa intendere di non temere due sfide così ravvicinate: “A me piace quando giochi con più frequenza perchè hai poco tempo a disposizione pre preparare la gara, dunque devi essere ancora più attento e concentrato. Dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi per essere pronti ad approcciare bene la partita“.