Travolto dal trattore muore un 40enne Dramma questo pomeriggio alla frazione Santo Stefano di Vitulano

Tragedia questo pomeriggio nelle campagne della frazione Santo Stefano di Vitulano, a poche centinaia di metri dal territorio di Paupisi, per un incidente agricolo in cui ha perso la vita un 40enne - avrebbe compiuto 41 anni a giugno - del posto. L'uomo si trovava alla guida di un trattore gommato Carraro, quando per cause in corso di accertamento, mentre percorreva una stradina, sarebbe stato sbalzato dal mezzo e travolto. A far scattare l'allarme è stato un familiare dell'uomo, sopraggiunto con l'auto. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco e l'ambulanza del 118 di Vitulano. Inutili purtroppo i soccorsi per l'uomo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.