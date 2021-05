Falsifica e versa due assegni rubati, denunciato Indagini avviate nel 2016 dopo la denuncia di due persone di Baselice

I carabinieri della Stazione di Baselice, in collaborazione con l’Aliquota Operativa della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno denunciato un 44enne dell’hinterland napoletano, già noto alle forze dell’ordine per falsità materiale commessa dal privato, sostituzione di persona e truffa.

Le indagini sono iniziate nel settembre 2016 a seguito delle denunce presentate da due anziani pensionati del posto e sono state condotte con metodi tradizionali e mediante riconoscimenti fotografici. I militari hanno accertato che l’uomo, dopo aver falsificato due assegni dell’importo complessivo di circa 1.400 euro, originariamente intestati alle vittime a titolo di rimborso per bollette di energia elettrica, era anche riuscito a versarli su un conto bancario da lui stesso attivato utilizzando documenti d’identità abilmente falsificati.