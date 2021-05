Autotreno fuori strada, Raccordo bloccato in direzione Stadio Camion in bilico nel tratto tra la galleria Avellola e rione Libertà

Traffico bloccato lungo ungo il raccordo a Benevento, nel tratto tra la galleria Avellola e lo stadio - rione Libertà, a causa di un autotreno carico di balle di paglia finito fuori strada. La motrice e la cabina del mezzo sono infatti adagiati lungo la scarpata, mentre il rimorchio è rimasto sulla sede stradale. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti delle volanti e della polizia stradale. Per fortuna nessuna grave conseguenza per l'autista e un'altra persona in sua compagnia. Necessario chiudere il tratto del raccordo per consentire ai mezzi di soccorso di spostare il grosso e pesante camion con sopra centinaia di balloni di paglia.

Pesanti le ripercussioni sul traffico in entrata e in uscita da Benevento con lunghe code. Bloccato l'accesso al raccordo nel tratto interessato dall'incidente.

IN AGGIORNAMENTO