Sicurezza nei cantieri edili, denunce e multe dei carabinieri Verifiche nel Sannio da parte del Nucleo ispettorato del Lavoro di Benevento

Sono quattro le persone denunciate dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Benevento al termine di una serie di controlli all'interno dei cantieri edili nel Sannio. Nel mirino dei militari e degli ispettori della direzione territoriale dell'Ufficio del lavoro, gli accertamenti sulle normative antinfortunistiche. Ed è prporio in questo delicato campo che i carabinieri hanno riscontrato una serie di violazioni delle norme che regolano i lavori in quota per evitare il rischio di caduta dall’alto, in altri cantieri è stata invece contestata la mancanza di recinzione. Per uno degli imprenditori finiti nel mirino, è scattata la sospensione dell'attività, per aver superato il 20% del personale occupato non in regola. Contestate sanzioni amministrative per circa 6mila euro e ammende per un valore di 4mila euro. Emerse criticità anche per quanto riguarda il rispetto delel normative anti covid.