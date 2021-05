Hashish in un circolo, denuncia e attività chiusa per un mese Perquisizione della Squadra mobile e delle Unità cinofile di Napoli al Rione Libertà

Sedici grammi di hashish e 200 euro in contanti, ritenuti essere il provento di un'ipotizzata attività di spaccio sono stati rinvenuti all'interno di un circolo privato, al Rione Libertà, dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Benevento con il supporto delle Unità cinofile della Questura di Napoli. Durante il controllo, occultati in un cassetto, Kira, il cane antidroga, ha rinvenuto i 16 grammi di hashish e le banconote. Per questo motivo, il questore Luigi Bonagura ha disposto la chiusura per trenta giorni dell'attività, mentre la droga è stata sequestrata e uno dei soci, un 54enne di Benevento, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.