Auto con lampeggiante blu e arnesi per scasso, inseguimento e tre denunce Momenti di concitazione la scorsa notte lungo la Statale Appia tra Montesarchio e Arpaia

Una Fiat 500 X nera con un lampeggiante, di quelli in uso alle forze dell'ordine, sul tettuccio è stata intercettata e bloccata dopo un breve inseguimento dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio la scorsa notte in via Benevento. I militari, insospettiti dalla presenza del dispositivo luminoso sull'auto hanno infatti intimato l'alt al conducente. Invece di fermarsi, però, il conducente ha accelerato ed ha cercato di eludere il controllo dei militari che si sono così lanciati all'inseguimento anche con l'ausilio di altre pattuglie, dopo che il guidatore ha tentato una manovra azzardata con l'intento di speronare l'auto dei carabinieri. Fiat 500 bloccata nei pressi di Arpaia. A bordo due uomini e una donna: un 41enne residente nella provincia di Avellino e un 21enne originario della provincia di Napoli e una donna di anni 44 residente nella provincia di Avellino. L’auto è risultata rubata ad Acerra ad aprile scorso ed aveva una targa contraffatta. All'interno del veicolo ritrovati arnesi atti allo scasso e due radio-trasmittenti perfettamente funzionanti. Tutti sono stati denunciati per ricettazione, possesso di segni distintivi contraffatti, possesso di arnesi atti allo scasso, contraffazione della targa e resistenza. L'auto e il materiale ritrovato all'interno sono stati sequestrati. Nei confronti dei tre occupanti anche la sanzione amministrativa per aver violato la normativa anti covid, e la proposta per il foglio di via obbligatorio.