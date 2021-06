In fiamme vano sottoscala, danni e paura a Vitulano Il fuoco divampato in largo Santo Spirito, intervento dei vigili del fuoco

Momenti di paura ieri sera in via Largo Santo Spirito a Vitulano Per un incendio divampato all'interno di un vano sottoscala nei pressi di via San Pietro. A far scattare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato il fumo e le fiamme fuoriuscire dal locale.sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Vitulano.i pompieri hanno spinto le fiamme e messo in sicurezza l'edificio.a bruciare, probabilmente a causa di un problema elettrico, il materiale sistemato nella stanza utilizzata come deposito, all'interno della quale c'erano anche alcune biciclette. L'incendio non ha per fortuna interessato altri edifici e provocato danni alle persone.