Gesesa: ennesimo atto vandalico al sistema di irrigazione dell'Arco di Traiano La denuncia dell'azienda che ha donato sia il sistema di irrigazione che quello di illuminazione

Nella giornata di ieri è stato distrutto, per l’ennesima volta, il sistema d’irrigazione del prato dell’Arco Traiano la cui manutenzione è a carico di Gesesa che ne da notizia.

"Incivile il gesto di chi ha vandalizzato ancora una volta un sistema che è preposto alla cura del verde che fa da cornice al monumento simbolo della città di Benevento e che GESESA nonostante questi gesti continua a riparare".

Gesesa ha sostenuto dei costi per ristrutturare e mettere in efficienza un impianto d’irrigazione per consentire alle persone che vengono in città di godere appieno della bellezza e maestosità dell’Arco Traiano.

Inoltre, "anche il sistema di illuminazione è stato donato da Gesesa alla città ed ai suoi abitanti e, anche questo, più volte, è stato vandalizzato.

Già in altre circostanze è stato lanciato un appello a tutti i cittadini di farsi portavoce e sentinelle del decoro della città e dei suoi monumenti isolando, insieme, chi, invece si diverte a far danni, distruggere il patrimonio artistico e monumentale e, soprattutto, spegnere del tutto i riflettori che illuminano quella bellezza".