Palpeggia dipendente: arrestato 55enne di Torrecuso, gestore di un bar in centro Ai domiciliari Giuseppe Colangelo, fermato dalla Mobile

L'avrebbe costretta a subire atti sessuali. E' per questo che la Squadra mobile ha arrestato Giuseppe Colangelo (avvocato Angelo Leone), 55 anni, di Torrecuso, gestore di un bar nel centro di Benevento, ritenuto il presunto responsabile di un episodio accaduto un mese fa, del quale avrebbe fatto le spese una dipendente.

A carico dell'uomo una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari firmata dal gip Maria Di Carlo in una inchiesta diretta dal sostituto procuratore Stefania Bianco, avviata dopo la denuncia presentata da una ventenne. Secondo gli inquirenti, la ragazza, assistita dall'avvocato Vincenzo Sguera, avrebbe subito le 'attenzioni' dell'indagato, che l'avrebbe assunta in nero, mentre si trovava nella cucina del bar.

Era la mattina del 4 maggio, lui si sarebbe avventato su di lei, l'avrebbe schiacciata contro la lavastoviglie e l'avrebbe palpeggiata.

Una vicenda al centro di una inchiesta supportata da attività “di natura tecnica”, che – spiega in una nota il procuratore Aldo Policastro, avrebbero “consentito una precisa ricostruzione dei fatti, coincidente con quella fornita dalla giovane, anche mediante la visione dei filmati ripresi da telecamere di videosorveglianza”, esaminati dalla Squadra mobile in collaborazione con la Scientifica.

Da qui la richiesta e l'adozione della misura cautelare sul presupposto del pericolo di reiterazione del reato, avendo il Gip “ritenuto l’indagato aduso ad approfittare del contesto lavorativo per porre in essere condotte satisfattive dei suoi istinti sessuali contro la volontà delle vittime”.

Fin qui l'impianto accusatorio, ora l'attesa è per l'interrogatorio di garanzia del 55enne, che avrà la possibilità, se non si avvarra della facoltà di non rispondere, di fornire la sua versione dei fatti contestati.