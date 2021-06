"Soldi delle giocate non versati", il Pm chiede una condanna a 6 anni Processo per un 56enne di S. Giorgio del Sannio. Il 13 luglio arringa della difesa e sentenza

Sei anni. E' la condanna chiesta dal pm Donatella Palumbo per Baldassarre Marotta, 56 anni, di San Giorgio del Sannio, imputato di peculato ed appropriazione indebita. I fatti vanno dal gennaio 2015 al febbraio 2016, Marotta è stato chiamato in causa come amministratore unico della 'Lady games srl', con sede legale ad Ariano Irpino, ed incaricato di un pubblico servizio: “gestore e terzo incaricato della raccolta di somme puntate tramite apparecchi per il gioco lecito”.

Secondo gli inquirenti, invece di versare i relativi corrispettivi al concessionario dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, “ovvero alla Codere network, che a sua volta corrisponde l'importo dovuto ai Monopoli”, se ne sarebbe appropriato. In ballo la somma di 36mila e passa euro, “7mila a titolo di tasse, il resto a titolo di mancato versamento”.

L'altro addebito è invece relativo alla presunta appropriazione di due punti di accesso necessari per il collegamento e del materiale necessario. Il 13 luglio, dopo l'arringa dell'avvocato Vincenzo Sguera, la sentenza del Tribunale.