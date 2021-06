Ordinanza annullata dal Riesame, Maglione in libertà Revocato anche l'obbligo di firma per il 30enne di Cervinara arrestato a maggio dai carabinieri

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare del giudice monocratico del Tribunale di Benevento che, in sede di giudizio direttissimo, pur revocando i domiciliari, aveva imposto l'obbligo di firma per Alessio Maglione (avvocato Vittorio Fucci), 30 anni, di Cervinara arrestato a maggio scorso ad Airola con le accuse di resistenza e violenza contro i carabinieri, lesioni, danneggiamento e porto illegale di armi. Il Riesame ora ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare, rimettendo completamente in libertà Maglione.