Ritiro dei permessi di soggiorno, in Questura l'open week dal 14 al 19 giugno L'iniziativa a Benevento per agevolare gli stranieri che devono ritirare il documento

La Questura di Benevento informa che, in via eccezionale e soltanto nella settimana dal 14 al 19 giugno, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno in consegna, potranno ritirare il proprio documento tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 17, nonché il sabato mattina dalle ore 9 alle 13. "Nell’ottica di una reciproca collaborazione - spiegano da via De Caro -, e con l’auspicio che tale apertura straordinaria possa essere di oggettiva utilità per gli utenti, si invitano gli interessati a recarsi presso gli sportelli soltanto se il proprio permesso di soggiorno risulta in stato di consegna dalla sezione “Il tuo Permesso di Soggiorno” del sito https://questure.poliziadistato.it/stranieri, ovvero se ne sia stata ricevuta notifica via sms.