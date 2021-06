Cocaina, hashish e marijuana in casa, condannato un 35enne Un anno, pena sospesa, per Marco Alessio Nicolella, di Benevento

Il pm Giulio Barbato aveva chiesto la condanna a 3 anni e 4 mesi, ma il gup Vincenzo Landolfi ha fissato in un anno la pena, sospesa, al termine del rito abbreviato, condizionato all'escussione di alcuni tesi della difesa, per Marco Alessio Nicolella, il 35enne di Benevento che nello scorso novembre era stato arrestato per droga dai carabinieri.

Assistito dagli avvocati Fabio Russo e Donato Colangelo, al giovane erano stai sequestrati, nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, una quindicina di grammi di cocaina, una sessantina di hashish ed una ventina di marijuana, oltre ad un bilancino e alla somma, ora restituita, di 680 euro.

Sostanze stupefacenti di cui Nicolella, durante l'udienza di convalida, aveva rivendicato solo l'uso personale, sostenendo di averle comprate in due occasioni a Napoli, come scorta in vista di un nuovo lockdown. Dai domiciliari era poi passato all'obbligo di firma, la misura alla quale è ancora sottoposto.