Auto sbanda e si ribalta, tre persone ferite di cui una in codice rosso Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Vitulano

Una macchina completamente distrutta, incastrata tra un albero è un muro in cemento armato e tre persone ferite, di cui una trasportata in codice rosso al San Pio di Benevento dall'ambulanza dell'unità di Rianimazione del 118 Ceoce Rossa di Benevento. Questo il bilancio dell'incidente stradale registrato nella tarda serata di mercoledì a Vitulano, nei pressi della Stazione carabinieri forestali del centro della valle Vitulanese. Da accertare la dinamica del sinistro. Allo stato, dalle prime e ancora sommarie informazioni, sembra che il conducente del veicolo abbia perso il controllo e il mezzo sia finito contro il mito ribaltandosi. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i malcapitati è lì hanno affidato alle cure dei sanitari. Uno di loro è stato trasportato in codice rosso al San Pio a causa delle ferite riportate. Feriti anche gli altri due occupanti. Sull'accaduto indagano ora i carabinieri.



IN AGGIORNAMENTO