Sorpresi a rubare termosifoni in una casa, coppia arrestata dai carabinieri E' accaduto in località Covini di Arpaise

Furto aggravato in concorso l'accusa per un 42enne e una 49enne della provincia di Avellino fermati dai carabinieri di Ceppaloni in località Covini ad Arpaise dove erano intervenuti dopo una segnalazione arrivata al 112. I due sono stati colti in flagranza mentre prendevano dei termosifoni dalla casa e li caricavano su una Fiat Panda. Secondo l'accusa per entrare nall'abitazione i due indagati avevano forzato un cancello ed una porta. Ad entrambi sono stati concessi i domiciliari in attesa del processo per direttissima.