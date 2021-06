Rubano un'auto: inseguiti, vanno contromano. La folle fuga di due 20enni Furto a Paolisi, arrestatati dai carabinieri

Ne hanno combinate di tutti i colori pur di sottrarsi ai carabinieri che li inseguivano, ma è stato inutile per due di loro, che sono stati arrestati, a differenza di una terza persona che, al momento è riuscita a farla franca. Nei guai sono finiti Luigi Cuozzo, 20 anni, di Paolisi, e Alexandru Udroiu, 23 anni, nazionalità rumena, residente a Santa Maria a Vico. Sono ritenuti responsabili del furto di una Ford Focus Cmax, sottratta ad una donna che l'aveva parcheggiata in un fondo agricolo. La malcapitata si è immediatamente rivolta ai carabinieri, ai quali ha denunciato quanto accaduto.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo essersi impadroniti della macchina, i tre si allontanati, imbattendosi in un controllo dei militari a San Felice a Cancello. Invece di fermarsi all'alt, il conducente ha accelerato. Ne è nato un inseguimento andato avanti per svariati chilometri, nel corso del quale la Focus, procedendo ad alta velocità, ha danneggiato alcuni veicoli in sosta ed ha imboccato contromano via Barracco, rischiando di finire contro le auto che viaggiavano nella direzione opposta.

I tre occupanti hanno fine abbandonato la vettura, cercando di squagliarsela a piedi: uno ce l'ha fatta, gli altri due sono stati 'stoppati' dopo aver colpito due appuntati dell'Arma, che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 3 giorni.

Dichiarati in arresto, Cuozzo (avvocati Stefano Melisi e Orlando Sgambati) e Udroiu (avvocato Igino Nuzzo) sono stati condotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove oggi sono comparsi dinanzi al Gip: il primo si è avvalso della facoltà di non rispondere, l'altro ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, sostenendo di aver soltanto chiesto un passaggio e di non sapere nulla della provenienza dell'auto. Per entrambi sono stati disposti i domiciliari.