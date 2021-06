Mi faccio di crack, ero scombussolato, per questo mi sono comportato così Le versione del 38enne di Montesarchio arrestato per stalking alla moglie

Ha provato a giustificare il suo comportamento con l'assunzione di sostanze stupefacenti. Assumo crack, ero scombussolato, ha detto al gip Gelsomina Palmieri, dinanzi al quale è comparso questa mattina per l'udiena di convalida, il 38enne di Montesarchio arrestato dai carabinieri per stalking ai danni della ex e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice civile, che gli aveva vietato l'avvicinamento alla donna, al suo domicilio ed ai luoghi che frequenta.

Difeso dall'avvocato Stefano Melisi, l'uomo era finito ai domiciliari dopo essere stato fermato a Bonea, mentre cercava di entrare nell'abitazione della coniuge. Non era la prima volta, ha sostenuto che credeva di poterlo fare perchè quella casa è sua. A suo carico alcuni episodi di aggressione di cui la malcapitata sarebbe rimasta vittima.