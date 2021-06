Arco del Sacramento, in fiamme palco e attrezzature - FOTO L'incendio divampato all'alba ha danneggiato la struttura installata per il Bct. Indagini in corso

Un incendio è divampato questa mattina all'alba all'interno del sito storico e archeologico recintato dell'Arco del Sacramento a Benevento. Le fiamme hanno interessato parte del palco montato alcuni giorni fa ed utilizzato per gli spettacoli nell'ambito del Festival Bct che si sta svolgendo a Benevento.

Il fuoco ha interessato la pedana sul retro e l'impianto elettrico del piccolo palco installato all'interno del sito a pochi passi dall'Arco del Sacramento. A far scattare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il fumo. L'incendio ha distrutto anche alcune casse utilizzate dai service per trasportare attrezzature e danneggiato uno dei contenitori pieni d'acqua messi alla base della struttura come contrappeso. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti della Volante con gli specialisti della Polizia Scientifica. Spente le fiamme, vigili del fuoco e poliziotti hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di stabilire le possibili cause che hanno scatenato il rogo.

Non è escluso che alla base ci possa essere un problema elettrico. Ipotesi, quella di un corto circuito, che ovviamente deve essere ora vagliata e avvalorata dai rilievi che sono stati effettuati. Come sempre in questi casi nessuna pista viene tralasciata dagli investigatori. L astruttura è stata utilizzata anche nella serata di ieri per uno degli appuntamenti in programma per il 'Benevento cinema e televisione' che negli ultimi giorni ha portato in città numerosi artisti ed attori di fama nazionale ed internazionale.

IN AGGIORNAMENTO