Cocaina nelle tasche dei pantaloni e a casa, arrestato un trentenne Ai domiciliari Thomas Costanzo, fermato dai carabinieri a Benevento

Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: è l'ipotesi di reato per la quale i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia hanno arrestato Thomas Costanzo, un trentenne di Benevento. L'intervento è scattato nella serata di ieri: secondo la ricostruzione dei militari, il giovane è stato sorpreso nei pressi della sua abitazione mentre incontrava un cinquantenne, noto per essere un consumatore.

Il trentenne è stato bloccato e trovato in possesso di due dosi di cocaina, poco più di cinque grammi, che custodiva nelle tasche dei pantaloni. Altre tre dosi, per ulteriori otto grammi, sono stati rinvenuti, al pari di un bilancino, in casa dell'indagato.

Dichiarato in arresto, Costanzo è stato sottoposto ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Assunta Tillo. E' difeso dall'avvocato Angela De Nisco.