Scoprono i ladri in casa mentre guardano la partita, paura per una famiglia Giovane strattonato da un malvivente. Rapina impropria a Santa Maria Ingrisone di S. Nicola Manfredi

Momenti di paura ieri sera a Santa Maria Ingrisone, frazione di San Nicola Manfredi, per una famiglia che si è trovata a fare i conti con i ladri. È accaduto intorno alle 22 mentre i proprietari di casa stavano guardando la partita Italia - Austria.

All'improvviso un componente del nucleo familiare si è accorto della presenza dei malviventi nella sua abitazione poco distante.

Accorso sul posto, il malcapitato si è trovato di fronte uno dei malviventi che lo ha strattonato lungo una rampa di scale.

Quelli successivi sono stati momenti di autentica paura. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Benevento che hanno avviato le indagini. Per fortuna nessuna grave conseguenza per il giovane. Tanto è stato però lo spavento per l'intero nucleo familiare.