Grano, balloni di paglia e sterpaglie in fiamme Giornata di lavoro intenso per i vigili del fuoco. Danni nelle campagne di Paduli

Giornata di intenso lavoro oggi per i vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento chiamati a fronteggiare numerosi roghi di sterpaglie e non solo. Momenti di preoccupazione e danni ingenti a Paduli per un rigo che ha interesssto un campo di grano, alcuni rotoloni di paglia sistemati in un terreno e sterpaglie. Tutto in cenere a causa di un incendio. Sono ora in corso le indagine per cercare di capire il punto dove è scoppiato il rogo e il motivo.