Cade in dirupo, notte di paura sul Monte Taburno per cinque persone Salvati dai vigili del fuoco. Comitiva di Napoli era impegnata in un’escursione: grave una persona

Una persona recuperata in un dirupo e trasportata in ospedale in codice russo, a causa delle ferite riportate, recuperata dai vigili del fuoco al pari di altri due adulti e due bambini salvati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento e del distaccamento di Bonea.

Notte di paura per cinque persone, tutte di Napoli, protagoniste di una bruttissima avventura sul monte Taburno, alla località Lemartine del comune di Tocco Caudio. Tutti erano impegnati in una escursione quando probabilmente si sono persi . Con il calar della sera, i cinque hanno tentato di raggiungere la strada o un punto dove poter far scattare i soccorsi. Durante le operazioni uni di loro, di circa 45 anni, è però precipitato in un dirupo ferendosi. L'allarme è scattato intorno alle 23 di ieri sera alla sala operativa dei vigili del fuoco di Benevento. Sul posto sono accorse più squadre del 115 dal capoluogo e dal distaccamento di Bonea e i carabinieri. Complesse le operazioni per il recupero della persona ferita più affidate alle cure del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Tutti gli altri sono stati invece portati al sicuro per la notte.

