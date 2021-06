"Bancarotta fraudolenta", divieto di dimora per titolare ristorante Pascalucci Pasquale Ucci, 58 anni, coinvolto in una indagine della guardia di finanza

Non potrà dimorare in provincia di Benevento. E' la misura disposta dal Gip a carico di Pasquale Ucci, 58 anni, di Benevento, titolare del notissimo ristorante 'Pascalucci', chiamato in causa da una inchiesta della Procura e della guardia di finanza che ipotizza una bancarotta fraudolenta.

Ucci ha nominato come difensori gli avvocati Andrea De Longis junior e Luigi Giuliano.

Ucci era già stato tirato in ballo con altre due persone, nel 2012, da una indagine delle fiamme gialle di Napoli – il processo è ancora in corso -sulle precedenti gestioni della storica pasticceria napoletana 'Scaturchio'.

IN AGGIORNAMENTO