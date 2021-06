Inchiesta Porcaro, respinti i ricorsi di quattro commercialisti ed un avvocato La decisione del Riesame: misura confermata

Respinti dal Riesame i ricorsi degli avvocati Giuseppe Iannaccone (per Mario Porcaro, Laura Paglia, Andrea Porcaro e l'avvocato Fabrizia De Nigris), e Italo Palumbo (per Vincenzo Catalano), cinque delle sei persone - commercialisti e un legale- colpite lo scorso 27 aprile dall'interdizione per un anno dall'esercizio della professione disposta dal gip Vincenzo Landolfi nell'inchiesta del sostituto procuratore Assunta Tillo e della guardia di finanza sulle procedure di concordato preventivo e fallimento.

Venerdì scorso l'udienza dinanzi al Tribunale (LEGGI QUI).