Immobile a S. Chirico, violazioni sanate: reato estinto per De Minico La sentenza del processo a carico di Mario, 61 anni, di Benevento

Non doversi procedere perchè il reato si è estinto per l'intervenuta sanatoria. Così il giudice Francesca Telaro al termine del processo a carico di Mario De Minico (avvocato Vincenzo Sguera), 61 anni, di Benevento, imputato di violazioni edilizie in relazione ad un immobile di cui è proprietario.

Si tratta di un edificio alla contrada San Chirico ripetutamente balzato agli onori delle cronache – nel 2017 era stato anche sequestrato – perchè centro di accoglienza per migranti, finito al centro di una indagine per la realizzazione di alcuni lavori in “assenza di atti autorizzativi”.

In particolare, quattro vasche interrare per la raccolta dei reflui, un camino, una cucina ed un lavello, un unico ambiente destinato a camera da letto con relativo servizio igienico, due servizi igienici ed un anti-bagno, cinque ambienti al piano terra, quattro al primo piano da destinare a dormitorio ed altri cinque al secondo piano. Il tutto “in data anteriore e prossima al 23 setttemre del 2016”. Ogi la conclusione del processo.