Ammanco nelle casse del negozio dove lavorava, fermato 52enne Gli agenti della Mobile hanno fotocopiato alcune banconote e fatto un acquisto

Tentato furto pluriaggravato l'accusa nei confronti di un 52enne fermato oggi dagli agenti della Squadra mobile di Benevento al termine di una rapida indagini avviata dopo la denuncia del titolare dell'attività che nei giorni scorsi si era accorto dell'ammanco di una cospicua somma di denaro dall'incasso quotidiano. Lo hanno fermato nei pressi del negozio per il quale lavorava e lo hanno trovato in possesso di 200 euro, tra le banconote anche alcune precedentemente fotocopiate dagli investigatori. “Considerevole – spiegano dalla Questura di Benevento - la cifra che sarebbe stata sottratta al titolare dell’attività, verosimilmente quantificabile in diverse migliaia di euro”. Durante la perquisizione nell'abitazione dell'uomo, infatti, i poliziotti, guidati dal vicequestore Flavio tranquillo, hanno rinvenuto e sequestrato circa diecimila euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività. Dichiarato in arresto, all'indagato sono stati concessi i domiciliari.