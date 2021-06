Assalto a gioielleria, colpi di pistola, tamponata la moto dei banditi E' accaduto a Dugenta

Colpi di arma da fuoco e momenti di concitazione e paura, questa mattina, a Dugenta. Le prime indiscrezioni raccontano un assalto ad una gioielleria.

A compierlo, per quello che è stato possibile fin qui ricostruire, due banditi armati, col volto coperto da un casco ed in sella ad una moto. Hanno fatto irruzione nell'attività commerciale, poi sono scappati dopo aver arraffato i gioielli che il titolare aveva tirato fuori per mostrarli a due clienti. Due donne andate poi via a bordo di un'auto, di cui si sta cercando di capire se possano avere avuto un eventuale ruolo nel raid.

Una volta in strada, i rapinatori si sono dati alla fuga, che qualcuno ha cercato di impedire: si tratta, in particolare, di un imprenditore che era nella sua auto.

Resosi conto di ciò che stava accadendo, ha innestato la retromarcia ed ha tamponato il mezzo dei malviventi, che ce l'hanno fatta comunque ad allontanarsi dopo aver esploso alcuni colpi di pistola che, per fortuna, non hanno ferito nesuno.

Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini ed effettuato i rilievi. Avviate le ricerche della moto e della macchina.