In fiamme nella notte a Montesarchio l'auto di un'impiegata Danneggiata la Lancia Y di una donna. Indagano i carabinieri

E' giallo sulle cause che la scorsa notte hanno scatenato un incendio che ha danneggiato la Lancia y in uso ad una giovane impiegata di Montesarchio. L'allarme è scattato dopo della mezzanotte nel centro storico della città caudina.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia. Spente le fiamme i pompieri e i militari hanno effettuato un sopralluogo durante il quale non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile o altri elementi utili ad identificare la causa del rogo. Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata dagli investigatori che hanno avviato le indagini.