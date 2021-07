Tormenta la ex che l'ha lasciato, la insegue fino ad una caserma dell'Arma A giudizio per stalking un 43enne fortorino

L'avrebbe tormentata per un anno. Non accettava che la loro relazione fosse finita, non si rassegnava all'idea che il rapporto si fosse concluso, e che a scrivere la parola fine fosse stata lei, che ha alcuni anni di meno. Entrambi vivono in due centri del Fortore, lui, un 43enne, è stato rinviato a giudizio questa mattina.

Lo ha deciso il gup Maria Di Carlo, in linea con la richiesta del pm Maria Dolores De Gaudio e della parte civile, rappresentata dall'avvocato Andrea Ricciardi, ma non degli avvocati Natascia Pastore e Claudio Fasulo, che assistono l'imputato. Che, secondo gli inquirenti, dal marzo 2018 al marzo 2019, si sarebbe reso responsabile di una serie di condotte persecutorie ai danni della ex, che per questo, temendo di incontrarlo, per alcuni mesi si era trasferita in provincia di napoli.

Oltre a transitare ripetutamente dinanzi alla sua abitazione, anche di notte, nella speranza di parlarle e di convincerla a riprendere la relazione, e al luogo di lavoro, e a telefonarle a tutte le ore, l'uomo l'avrebbe anche inseguita in auto, sorpassandola e rallentando.

In un'occasione, poi, l'inseguimento si era concluso nei pressi di una caserma dei carabinieri, dove sarebbe sceso e l'avrebbe insultata. La denuncia della malcapitata aveva innescato l'avvio di una indagine che, supportata dall'acquisizione dei tabulati telefonici, è sfociata ora nella decisione di fissare il processo nei confronti del 43enne.