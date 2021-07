Tabula rasa e Zio d'America: 2 condanne, 5 anni in meno per Saverio Sparandeo La Corte di appello ha applicato la continuazione tra due sentenze a carico del 59enne di Benevento

Due pene per oltre 19 anni di carcere diventate un'unica condanna con 5 anni in meno da scontare: 14 anni, 1 mese e 10 giorni. E' la decisione assunta dalla Corte di appello, come giudice dell'esecuzione, dopo aver applicato la continuazione tra due sentenze di condanna a carico di Saverio Sparandeo (avvocati Antonio Leone e Luca Russo), 59 anni, di Benevento. La prima - 11 anni, 1 mese e 10 giorni- era stata stabilita nell'indagine, firmata dalla Dda e dai carabinieri sul clan Sparandeo, denominata 'Tabula rasa'.

L'altra – 8 anni – era relativa ad un'inchiesta antiestorsione della Dda e della Mobile. Nome in codice 'Zio d'America', dall'espressione utilizzata da Saverio Sparandeo durante una conversazione, intercettata, con uno degli allora indagati che non aveva riconosciuto subito la sua voce al telefono.