Scontro sul raccordo a Benevento, sei veicoli coinvolti e traffico rallentato Tra le Uscite Bn Centro e Ovest - Pietrelcina. Una persona trasportata in codice rosso in ospedale

Nessuna grave conseguenza per i conducenti e gli occupanti di sei veicoli (un furgone e cinque auto) coinvolti nel tarda pomeriggio di oggi in un incidente stradale registrato sul Raccordo A09 tra le Uscite di Benevento Centro in direzione di Benevento Ovest – Pietrelcina. A scontrarsi un furgone Fiat Ducato, una Dacia Duster, una Fiat Punto ed altre auto che si sono poi tamponate. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita in modo grave e per questo non si è reso necessario l'intervento delle ambulanze. Sul posto gli agenti della Volante della Questura di Benevento che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza le persone che dopo l'urto erano uscite dagli abitacoli comprensibilmente spaventate.

Traffico rallentato in attesa della rimozione dei veicoli non marcianti a causa dell'urto. Sia il furgone, che la Dacia e la Fiat Punto erano infatti danneggiati pesantemente anteriormente e quindi si è reso necessario l'intervento del corroattrezzi.

AGGIORNAMENTO

Per uno dei conducenti coinvolti nello scontro si è reso necessario il trasferimento in codice rosso in ospedale dopo aver accusato un malessere. Lo scontro è stato caratterizzato da tre incidenti separati dopo la collisione tra la Dacia e il furgone. Dinamica ora al vaglio della Polizia che ha effettuato i rilievi.