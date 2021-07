Morto in una piscina privata, dramma a Ponte La vittima è un operaio 41enne originario del Marocco ma residente da anni a Paupisi

Saranno le indagini medico-legali a chiarire le cause del decesso di un 41enne originario del Marocco morto nel pomeriggio di ieri in una piscina privata a Ponte. L'allarme è scattato intorno alle 17 quando le persone presenti si sono rese conto dell'accaduto. Inutile, purtroppo, l'intervento dei sanitari del 118. Per il 41enne non c'era già nulla da fare.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Ponte e del Nucleo operativo della Compagnia di Benevento che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti. Non è escluso che l'uomo possa essere annegato forse a causa di un malore. Ipotesi che dovrà ora essere accertata dagli esami medico legali che la Procura eventualmente disporrà. La salma, al termine del sopralluogo è stata trasferita presso l'obitorio dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

Enorme il cordoglio per la morte del 41enne, operaio e padre di tre figli, conosciuto nella zona come una persona da sempre dedita al lavoro e alla famiglia. Una persona sempre rispettosa e sorridente si legge dai commenti pubblicati attraverso Facebook sulle bacheche virtuali di chi lo conosceva.