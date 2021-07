Cantiere Snam nel mirino dei ladri: rubati tubi, collettori e valvole E' accaduto probabilmente durante lo scorso fine settimana ad Airola. Indagano i carabinieri

Materiali ferrosi per un valore di alcune miglia di euro sono stati portati via dal cantiere Snam di via Fonna ad Airola. Ad accorgersi del furto, ieri, sono stati gli addetti all'area e gli operai che hanno riavviato i lavori dopo la pausa del fine settimana. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver raggiunto l'aria, probabilmente a bordo di un camion, i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni al materiale che sarebbe dovuto essere posato nelle prossime ore lungo la linea che si sta realizzando. Si tratta di fondelli, giunti, valvole e tubi.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno avviato le indagini ed effettuato un sopralluogo.