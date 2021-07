Giù dal parapetto sul fiume Sabato, ferito un giovane di Benevento Per fortuna la vegetazione ha attutito la caduta. È accaduto in via Iandoli

Momenti di apprensione questa notte per le sorti di un giovane di Benevento caduto dal parapetto che dà sul fiume sabato in via Iandoli al rione Santa Maria degli Angeli. È accaduto intorno alle 2 quando il giovane è caduto da un'altezza di circa quattro metri. Un volo terminato sulla rigogliosa vegetazione che costeggia il corso d'acqua cittadino. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Benevento, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e l'ambulanza 118 dell'unità di rianimazione della Croce Rossa. Recuperato il giovane stato soccorso e trasportato in ospedale per gli accertamenti. Per fortuna non sono gravi le sue condizioni.sull'accaduto indagano le forze dell'ordine.