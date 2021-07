Osvaldo, 37 anni, e Ahmed, 41: due storie drammatiche, via alle autopsie Sono morti nei giorni scorsi a Benevento e a Ponte

Uno aveva 37 anni, l'altro 41. Osvaldo abitava a Benevento, Ahmed a Paupisi. Sono le due persone che hanno perso la vita nei giorni scorsi in circostanze diverse. Due esistenze spezzate, quella di Osvaldo è al centro di una inchiesta avviata per morte come conseguenza di altro reato. L'ipotesi è che possa essere stato stroncato dall'assunzione di sostanze stupefacenti: se davvero è andata così, chi gliele ha fornite?

Un dubbio che sarà confermato o spazzato via, lasciando spazio ad un malore fatale, dall'autopsia del medico legale Umberto De Gennaro, al quale il sostituto procuratore Maria Colucci ha affidato l'incarico questo pomeriggio, nel corso di un'udienza in cui i familiari dell'uomo, assistiti dall'avvocato Gerardo Gorgione, hanno nominato come loro consulente il dottore Fernando Panarese. Come si ricorderà, il 37enne era stato rinvenuto in via Mommsen, dove si era sentito male. Era stato trasportato in ospedale, poi il suo cuore si era fermato per sempre.

Drammatica la storia di Ahmed, nazionalità marocchina, che da tempo lavorava per un'azienda agricola. Domenica pomeriggio aveva raggiunto, con i suoi tre figli, una piscina privata a Ponte. Era stato il proprietario della struttura, che si era allontanato per prendere i braccioli da fornire ai piccoli, a dare l'allarme dopo averlo scoperto in acqua. Erano all'incirca le 17, inutili i soccorsi per l' uomo, probabilmente colpito da un malore che non gli aveva dato scampo. Un dato che sarà accertato dal dottore De Gennaro, che questo pomeriggio curerà anche la sua autopsia, su incarico dello stesso Pm.